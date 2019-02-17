بالصور.. أبرز 10 أفلام رعب منتظرة في 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت أفلام الرعب طفرة في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت تقابل بإشادة نقدية، بعد أن عانت لفترة طويلة من التهميش في الجوائز السينمائية, أما الآن فالوضع أصبح مختلفا بدليل ترشح فيلم الرعب A Quiet Place "أي كوايت بليس" لجائزة أوسكار.

ومع التطورات الواضحة في صناعة أفلام الرعب وتحقيق أكثر من فيلم نجاحا كبيرا وعلى رأسها Get Out "جيت أوت"، يزداد حماس الجمهور والنقاد على حد سواء لرؤية ما سيقدمه صناع الرعب هذا العام.

ويستعرض موقع "سكرين رانت" الأمريكي في تقريره التالي أهم وأبرز أفلام الرعب المنتظرة لعام 2019..

1- It: Chapter Two "إت: الجزء الثاني"





رواية لكاتب الرعب الشهير ستيفن كينج تم تحويلها إلى عمل سينمائي لاقى نجاحا في جزئه الأول منذ عامين، الأمر الذي حمس صناعه لتقديم جزء ثانٍ هذا العام.

والفيلم من بطولة جيمس مكفوي، وجيسيكا تشاستاين، وبيل ساسجارد، وتدور أحداثه بعد 27 عاما من الجزء الأول، حينما يعود مجموعة الأصدقاء إلى بلدتهم الأم للتأكد من حقيقة المهرج السفاح بيني وايز.

2- Us "نحن"

الفيلم من إخراج جوردان بيل، ويحكي عن عائلة تذهب في رحلة صيفية إلى منزلهم بالقرب من الشاطئ، إلا أن الرحلة تأخذ منحنيات مخيفة، ويجدون أنفسهم مهددين من أشخاص يشبهونهم تماما!

ولا يمكن الجزم بعد إن كان الفيلم من نوعية الرعب الخيالي، أو ما وراء الطبيعة، أو ربما حتى هلاوس، إلا أن فيلم Get Out "جيت أوت" الذي سبق وأخرجه جوردون بيل يزيد من حماسة الجمهور لرؤية هذا الفيلم.

3-Midsommar "ميدسومار"

من إخراج أري أستر، ويحكي عن ثنائي يسافر إلى السويد للمشاركة في مهرجان خيالي يقام مرة في العام، لكنهما يجدان نفسيهما تحت رحمة جماعة دينية متطرفة تمتلك مخططا شريرا.

وقدمت المخرجة "أستر" من قبل فيلم Hereditary "هريديتاري" الذي اعتبره النقاد من أكثر أفلام الرعب تأثيرا في السنوات الأخيرة، وبالتالي يرغب كثيرون في رؤية ما ستقدمه في هذا الفيلم، وهل ستحافظ على سلسلة نجاحاتها أم لا؟

4- The New Mutants "المتحولون الجدد"

إخراج جوش بون، وبطولة ميسي ويليامز، تشارلي هيتون، وآنيا تايلور جوي، ويحكي عن مجموعة من المتحولين من ذوي القدرات الخارقة، يعيشون في مكان معزول يحاولون التعرف على قدراتهم.

ويعد الفيلم بعيدا كل البعد عن أجواء "إكس مين"، كما أنه لا يتضمن أيا من أبطاله المعروفين، إذ تدور أحداثه في إطار رعب خارق يثير القشعريرة بمجرد مشاهدة إعلانه.

5- Pet Sematary "مقبرة الحيوانات الأليفة"

إخراج كيفن كولسج، وبطولة جايسون وكلارك، ويحكي عن عائلة تنتقل إلى منطقة ريفية وبعد فترة تتوفى قطة الأسرة ويتم دفتها في مقبرة قريبة للحيوانات الأليفة إلا أن الأمور تتطور بشكل سحري خارق للطبيعة وتعود القطة في هيئة شيطانية.

الفيلم مأخوذ عن رواية لكاتب الرعب ستيفن كينج، وتم عرضها في مسلسلات كوميدية كثيرة مثل "ذا سيمبسونز"، الأمر الذي أفقدها تأثيرها، لذا ينتظر الجمهور رؤية فيلم رعب يعامل القصة بالجدية التي تستحقها.

6- The Curse of Llorona "لعنة ليورونا"

إخراج مايكل شافيز، وإنتاج جيمس وان مخرج سلسلة أفلام The Conjuring، ويحكي عن موظفة شؤون اجتماعية في فترة السبعينيات تلاحظ تشابها غريبا بين الملف الأخير الذي تعمل عليه وملف خارق قديم، وبشكل ما تتواصل مع عالم الأشباح إلا أن النتيجة تكون قاتلة.

ومنذ صدور الإعلان التشويقي للفيلم والجمهور في حالة شوق لرؤية فيلم الرعب الجديد الذي ينتجه "وان".

7- Corporate Animals "حيوانات الشركات"

8- Brightburn "برايت-برن"

إخراج باتريك برايس، وبطولة ديمي مور، ويتناول قصة الرئيسة التنفيذية لشركة أطعمة مشبوهة تجبر موظفيها على تنفيذ معسكر داخل المبنى، في الوقت الذي تحدث فيه عاصفة بالخارج، وعلى الموظفين أن يصارعوا للبقاء في هذه الظروف القاسية حتى لو كان ذلك يعني أكل لحوم البشر!إخراج جيمس جان، ويتناول قصة طفل يدعى براندون براير يمتلك قوى خارقة، يهبط من الفضاء وتربيه عائلة على أمل أن يصبح سبايدرمان القادم، إلا أن "براير" لا يعرف سوى الشر، ويوشك أن يدمر كوكب الأرض بأكمله.

يناسب الفيلم من يبحثون عن المغامرة والرعب معا، وقد حقق التريلر مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب منذ صدوره.

9- Scary Stories to Tell in the Dark "قصص مخيفة تحكى في الظلام"

الفيلم مأخوذ عن رواية للأطفال حملت نفس الاسم، وهو من إنتاج وكتابة جييرمو دي تورو، ويحكي عن مجموعة أطفال عليهم مواجهة أبشع مخاوفهم للتغلب على قوى مظلمة تهدد قريتهم بالدمار.

ورغم أن الفيلم مأخوذ عن كتاب للأطفال، فإن تناول "ديل تورو" له سوف يكون مقبضا وأكثر رعبا.

10- Happy Death Day 2U "عيد موت سعيد 2"

إخراج كريستوفر لاندون، وبطولة جيسيكا روث، ويتناول الفيلم قصة فتاة جامعية يتكرر عيد ميلادها كل يوم وينتهي دوما بوفاتها، وعليها أن تكتشف من وراء قتلها وقتل أصدقائها.

واستغل صناع الجزء الأول نجاح الجزء الأول لتنفيذ جزء جديد، يعرض حاليا في السينمات.



