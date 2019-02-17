سمية الخشاب وزينة بطلتا "بنت القبائل"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: استقر المخرج حسني صالح على اختيار فريق عمل مسلسله الجديد "بنت القبائل" المتوقع عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل. على أن يُحدد مصيره نهائيا خلال الايام القليلة المقبلة مع ضيق الوقت المتبقي على شهر رمضان. حيث يسعى صنّاعه للإتفاق على تسويقه بشكلٍ يضمن انطلاق تصويره واستمراره دون توقف.

واختار صالح الفنانتين سمية الخشاب وزينة للقيام بالبطولة النسائية في المسلسل الجديد الذي تدور أحداثه بثلاثين حلقة، إلى جانب مجموعة من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني. علماً أن التصوير سيتم بالكامل في ديكورات ومناطق ريفية. وهو ما سيجعل فريق العمل بتحد مع الزمن، في حال رغبتهم بعرضه خلال السباق المقبل.

