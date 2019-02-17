شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. لماذا يفضل أكرم حسنى العمل مع أحمد فهمى؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم الكوميدى الشاب، أكرم حسنى، أنه يفضل العمل مع النجم أحمد فهمى، لأن أعماله تناقش قضايا تهم المجتمع المصرى كله. وقال حسنى "بحب الشغل مع فهمى عشان دايما فى أعماله بيناقش قضايا مهمة بتثرى الثقافة فى المجتمع المصرى". ويواصل الفنان الشاب أحمد فهمى، تصوير حلقات مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات"، استعدادا لعرضه خلال رمضان المقبل.

أحمد فهمى

أكرم حسنى

الفنان أحمد فهمى و"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وخطيبته هنا للمرة الأولى ومن المقرر أن يظهر فى الحلقات عدد من الفنانين كضيوف شرف مثلما فعل أيضا فى "ريح المدام"، لاسيما وأن العمل يعتمد على الحلقات المنفصلة.

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