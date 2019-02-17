اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: طمأنت الفنانة اليسا محبيها بتغريدة عبر حسابها الخاص على "تويتر" تؤكد فيها أنها بخير. وذلك بعد شائعات عن وفاتها في بروكسل حيث تخضع هناك لعملية جراحية لازالة آخر أثر من اصابتها بسرطان الثدي علماً بأنها أعلنت عن هذه الجراحة في وقتٍ سابق.
وكتبت شاكرة لمتابعيها ومحبيها الذين حرصوا على الاطمئنان عليها ودعمها مؤكدة على أنها بصحةٍ جيدة
وكان محبو إليسا قد شكروها في تعليقاتهم وتدويناتهم على الخبر السعيد بعد سيلٍ من تدوينات عبّرت عن قلق محبيها على وضعها الصحي
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تطمئن محبيها: أنا بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.