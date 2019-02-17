شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سرير ودولاب وتسريحة ليلى مراد فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوم 17 فبراير هو ذكري ميلاد قيثارة الغناء الفنانة الراحلة ليلي مراد، و"الخليج 365" ينشر صورا لغرفة معيشتها المكونة من تسريحتها الخاصة التي كانت تتجمل فيها ودولابها الذي كانت تضع بداخله ملابسها وسريرها الذي كانت تنام عليه، وكل هذه المقتنيات النادرة يمتلكها المخرج السينمائي خالد الحجر الذي يسكن أيضا في شقتها بعمارة الإيموبيليا بوسط القاهرة .



دولاب الفنانة ليلي مراد

شقة ليلي مراد في الطابق الحادي عشر من عمارة الإيموبيليا، تلك العمارة الشهيرة التي سكنها كبار الفنانين والمثقفين، ويسكن الشقة حاليا المخرج الكبير خالد الحجر الذي كشف لـ"الخليج 365" قصة هذه الشقة في تصريحات سابقة قائلا : كان حلم حياتى أن أسكن تلك العمارة واشتريت تلك الشقة من ابن الفنانة ليلي مراد الفنان زكى فطين عبد الوهاب، ثم قمت بشراء الأثاث الذى كان بمنزلها، وكان المنزل بحى جاردن سيتى، ووضعته داخل شقتها بعمارة الايموبيليا، ومن ذلك الأثاث غرفة نومها التى تضم سريرها الذى شهد لحظة وفاتها، وعلى دولابها الذى كانت تضع فيه ملابسها، وعلى التسريحة التى كانت تجلس أمامها، بالإضافة لغرفة سفرة كانت تجلس عليها لتتناول طعامها، وبعض المقتنيات الأخرى.



سريرالفنانة الراحلة ليلي مراد

الفنانة الراحلة ليلي مراد اسمها الحقيقي (ليليان زكي مراد موردخاي)، ولدت في عام 1918، ودرست في مدرسة نوتردام ديزابوتر، وتعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، وغنت بعدها في العديد من الحفلات، وتقدمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معهم على الغناء بشكل أسبوعي.



تسريحة الفنانة ليلي مراد

و بجانب الغناء قدمت ليلى مراد 27 فيلمًا، من أشهرها: (قلبي دليلي، عنبر، ليلى بنت الأغنياء، سيدة القطار، غزل البنات). اعتزلت العمل الفني تمامًا في منتصف الخمسينات وهى في قمة مجدها الفني، ولم تتراجع عن قرارها رغم كل محاولات إثنائها عن هذا القرار حتى وفاتها في عام 1995 عن عمر يناهز 77 عامًا.