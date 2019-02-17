شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى نوت يحتفى بالتاء المربوطة فى الدورة الـ3 من مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفى منتدى نوت خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة التي تنطلق يوم الأربعاء 20 فبراير الجاري بمجلة "التاء المربوطة" التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، والتي تهدف لتغيير السلوك المجتمعي تجاه قضايا العنف ضد المرأة.

ويركز المنتدى هذا العام علي القوى الناعمة في علاقتها بقضايا أمن وسلم المرأة ويعرض نماذج من الأدب والفن والأفلام التي تدعم هذه القضايا.

ويعقد خلال المنتدي عدد من الندوات لمتحدثات نسويات من عدة دول عربية وأجنبية، ليتحدثن عن تجاربهن في هذه الشأن ونظرتهم لدور السينما والفن في دعم هذه القضايا، كما تقام مائدة مستديرة للنقاد والسينمائيين للحوار حول دور السينما في أمن وسلامة المرأة.

كما يحتفي المنتدي هذا العام بالمرأة والعمل ويقدم جائزة لأفضل فيلم مصري يقدم هذه القضية بدعم من صندوق مشاريع المرأة العربية.

ويختتم المنتدي فعالياته وأعماله بتكريم عدد من النساء الأسوانيات لدورهن الفعال في قضايا المرأة، ويشارك في المنتدي عدد من الشخصيات العالمية ويفتتحه السفيرة ميرفت التلاوي والدكتورة مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة ويرأسه الدكتورة عزة كامل.

يذكر أن إدارة مهرجان أسوان السينمائي الدولي لسينما المرأة أعلنت أنها ستكرم خلال الدورة الثالثة الفنانة الكبيرة محسنة توفيق والنجمة منة شلبي، في حفل الافتتاح، و5 من الشخصيات النسائية اللاتي كان لهن اسهامات عديدة في عالم الفن السابع وهن مصممة التترات الشهيرة "نوال"، والمونتيرة الكبيرة "ليلي فهمي"، وخبراء الترجمة "عايدة" و"عزة" و"عبلة" أنيس عبيد أبناء رائد ترجمة الأفلام الأجنبية للغة العربية خلال حفل ختام دورته الثالثة التى تقام بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي القومي للمرأة، ونقابة السينمائيين.



