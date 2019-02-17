شكرا لقرائتكم خبر عن "رجل يعتنى بعائلته".. صحيفة ميرور تبرز الجانب الإنسانى فى حياة رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على الجانب الإنسانى للنجم الأمريكى من أصول مصرية، رامى مالك الذى من المتوقع حصوله على جائزة الأوسكار عن دوره فى فيلم " Bohemian Rhapsody" لاسيما بعد فوزه بجائزة الجولدن جلوب والبافتا.

وقالت الصحيفة، إنه رغم نجاح النجم الصاعد، إلا أن هناك جانب موجع فى حياته متمثل فى وفاة والده قبل أن يتمكن من رؤية نجاح ابنه، لهذا يسعى دائما بالاعتناء جيدا بعائلته ليعوضهم عن غياب الأب.

وأوضحت الصحيفة، أن رامى دائما ما يأخذ توأمه سامى معه إلى الحفلات الرسمية، ومن المتوقع أن يصطحبه الأسبوع المقبل فى حفل توزيع جوائز الأوسكار.



رامى مالك

ويعتقد أن رامى اشترى منزلا بمليوني جنيه استرلينى لشقيقه سامي حيث يعيش معه فى هوليوود هيلز. وقال صديق مقرب من الممثل: "العائلة مرتبطة للغاية، وسامى ورامى قريبان للغاية. عندما توفي والدهم سعيد أصبحوا مرتبطين بشكل أكبر".

وأضاف الصديق أن وفاة والد مالك أثرت عليه بشدة حيث كان يتطلع إلى والده الذى شجعه دائما على البقاء بالقرب من العائلة.

وأضاف قائلا بحسب "الميرور": "إن والدته وأقاربه وأبناء عمومته فخورين جدا برامى وإنجازاته".

سعيد ، الذى توفى فى عام 2006، كان مرشد سياحى فى القاهرة ، مصر ، قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة والاستقرار فى لوس أنجلوس ، بينما عملت نيللي والدة رامي كمحاسبة.