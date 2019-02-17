شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غياب 8 سنوات.. هند عاكف تعود بفيلم "إحنا الشباب" فى دور أم مكافحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد غياب أكثر من 8 سنوات عن الفن تعود الفنانة هند عاكف إلى الساحة من خلال تجربة سينمائية بعنوان "إحنا الشباب" تشارك فيه مجموعة من الشباب البطولة وتجسد دور أم لأسرة مصرية.

الفنانة هند عاكف قالت لـ"الخليج 365": انشغالي بالعمل السياسي والمجتمع المدني كان يجعلني اعتذر عن الكثير من الاعمال التي كانت تعرض علي من وقت لآخر، ولكن هذه التجربة الجديدة أعجبت بها وهي فيلم "احنا الشباب" اخراج باسم عبد الرؤوف وتأليف هاشم بكري مع مجموعة من الشباب الجدد .



الفنانة هند عاكف اثناء تصوير فيلم احنا الشباب

وأضافت عاكف : مشاركتي مع مجموعة من الشباب الواعد وجميعهم يمثلون لأول مرة استفزتني علي العودة لأنني ادعم الشباب في اي مجال واي مكان، وعندما عرض علي الفكرة المخرج باسم عبد الرؤوف تحمست للتجربة جدا، وعندما قرأت السيناريو وجدت الفيلم يناقش قضية مهمة في المجتمع، وهي دور الاسرة في تربية ابنائها ورعايتهم وتجسيدي لدور الأم لأول مرة وهي أم مخلصة جدا ومكافحة برغم انها لديها ابن مستهتر لا يهتم بدراسته، ويشارك أصدقاءه الشباب في الهلس والانحراف ويرجع ذلك لمعاملة الأب القاسية وعدم التواصل واختفاء الحوارالاسري، لكن الأم لا تستسلم وتقف بجوار ابنها محمود ولا تتركه للتيار هو وأصدقائه.



هند عاكف قبل بدء التصوير واستعدادات مشهد بالفيلم



كواليس تصوير الفيلم مع المخرج



هند عاكف ام مصرية مكافحة من اجل اسرتها



فيلم احنا الشباب بطولة هند عاكف ومجموعة من الوجوه الجديدة



الفنانة هند عاكف اثناء تصوير فيلم احنا الشباب

وأضافت هند : التصوير بدأ منذ اسبوع ومازلنا نصور، ويشارك في العمل الفنانة سامية الجمل التي تقوم بدور ام صلاح وهي الست المصرية التي تعمل حتي تتمكن من تعليم ابنائها وذلك في اطار كوميدي، كما يشارك الفنان عماد قلته في دور الأب القاسي ومن الشباب احمد عصام عنان عاكف و ايمان الشاعر وعادل الوالي وناصر ناجح وهبه مصطفي واحمد الشيش ومدير التصوير د محمد الشريف ومحمد البياتي والماكير علاء الفيزي وتصفيف الشعرسيد سمسم والفوتوغرافيا أسامة السعيد وفاطمة الشاعر.