بالصور- صوت كالذهب ومتسابق ينجح بعد رفضه مرتين.. مواهب أولى حلقات "Arabs Got Talent"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انطلقت مساء أمس السبت 16 فبراير حلقات الموسم السادس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "Arabs Got Talent"، على قناة MBC مصر، بمشاركة اللجنة المكوّنة من الفنان أحمد حلمي، الفنانة اللبنانية نجوى كرم والإعلامي علي جابر، ليبدأوا في اختيار المواهب التي ستتأهل للمرحلة الثانية من البرنامج قبل العروض المباشرة.

انطلقت الحلقة مع أحمد من مصر، الذي احترف الرقص الحر (Freestyle) في أوكرانيا، وقدم لوحة استعراضية مبهرة، تحمل رسالة إنسانية مميزة جسد فيها معنى التمرد على الخوف الذي يحول دون تقدمنا أحيانًا. وأكد الشاب أنها المرة الأولى التي يستخدم فيها تقنيات بصرية في لوحة فنية، لافتًا إلى أن مصمم الاستعراض هو أوكراني الجنسية ويُدعى أناتولي. وقد أبدت اللجنة إعجابها بالعرض وبالرسالة التي يحملها، وخرج حاصدًا 3 نعم.

وشاركت فرقة "خرشة" المؤلفة من شبان إماراتيين ويابانيين، ليضربوا على الطبل الياباني (ودايكو). وقدموا عرضًا جميلًا نال إعجاب اللجنة ولاقى تفاعلًا من الجمهور الموجود في الاستوديو. وأثنى جابر على العرض معتبرًا أنه من المهم أن يُترجم هذا الفن عربيًا، ورأى حلمي أن الفرقة تقدم مزجًا للزيين الياباني والإماراتي بطريقة ملفتة، مع إيقاع حركي على المسرح. وحصلت الفرقة على 3 نعم.

بعدها أطلت ماري من كولومبيا وهي شابة من أصول مصريّة، تشكل ثنائيًا مع ماورو. وكشفت ماري أنها تعرضت لإصابة خطرة في العام 2013، كسرت ذراعيها الأمر الذي منعها من تقديم العروض لفترة. وقدم الثنائي عرض سيرك أبهر اللجنة وخطف 3 نعم. وقالت نجوى إنها تنتظر مثل هذه العروض المميزة موسمًا بعد آخر.

أما ضياء الدين حمصي من سوريا، فهو راقص فلامنكو، مقيم في إسبانيا. وقال إنه رأى عرضًا فلامنكو مرة، خرج منه متخذًا القرار أنه سيتعلّم هذا الفن. وتمنى جابر أن يكون الشاب الآتي من سوريا مقدرًا في إسبانيا، فيما علقت نجوى بالقول إنه أضاء الدنيا بتقديمه هذا الفن الراقي، ووصفه حلمي بالباشا وخرج حاملًا "3 نعم".

بعد ذلك، أطلت مجموعة من المواهب التي لم تتأهل إلى المرحلة الثانية، وبدأت مع عاشق إلفيس بريسلي مارون جان سلامة من لبنان، ثم إبراهيم عباس من لبنان الذي يعزف الجيتار بطريقة استعراضية، لم تعجب اللجنة، وهاني عياد من مصر الذي قدم مونولوج كوميدي، وعبد الله بن سعيد من المغرب الذي غنى الأوبرا لكنه لم يكن موفقًا فيها، وعدنان العامري من اليمن لاعب الكاراتيه الذي هاجم اللجنة وقدم بعض حركات أمامها، وسيد عبودا الذي يرسم بفمه.

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أما محمد ياسر من مصر، فقد غنى "حلم" لكوكب الشرق أم كلثوم وأبدع بأدائه، ولاقى إعجاب اللجنة وقوبل بـ "3 نعم". وعلقت نجوى بالقول "اشتقنا لهذا الفن، وواضح أنك جدي وأحببتُ العُرَب بصوتك، وثقتك بنفسك"، ووصفه أحمد بالفنان الكبير، وقال جابر إن صوته أطربه. وكشف المشترك أنها المرة الثالثة التي يقف فيها على هذا المسرح، ورُفض مرتين ليتم قبوله في المرة الثالثة. وهكذا، أكد محمد أن الإصرار وروح المثابرة التي لا تعرف الاستسلام قادرة على تحقيق كل الأحلام.

أما الطفلة ليان يحيى من السعودية، والتي تحلم أن تكون أشهر راقصة "بريك دانس" في العالم العربي، قدمت على المسرح رقص روبوت (Robot Dance)، بطريقة جعلت نجوى تنتقل إلى المسرح لتسلم عليها وتثني على موهبتها، واعتبر حلمي أن موهبتها تسبق سنها. ووصفها جابر بالوجه الجديد الواعد للسعودية.

توالت المواهب على المسرح التي تأهّلت إلى المرحلة الثانية، وأولها صلاح من المغرب الذي قدم عرض (the Angels)، ووصفت نجوى الفكرة بالحلوة واعتبره جابر عرضًا محترفًا. تبعه عايد العنزي من السعودية، الذي قدم خدعة بصرية ملفتة ضمن ما يسمى بالسيرك السحري، ثم محمد سيف الدين الذي رسم على شعر أحد الأشخاص صورة أحمد حلمي، ومنى محمد دفع الله من السودان التي لاقت 3 نعم من اللجنة برقصها، فضلًا عن غياث محمود من سوريا الذي رسم وحصد 3 نعم. أما سكينة فحصي من المغرب، فقد عاشت معاناة حزينة، إذ أصيب شقيقها بمرض عضال وشفي منه، لكن ما لبث أن عاوده المرض وتوفي. وكانت تغني له باستمرار بطلب من أمها. وحصدت سكينة 3 نعم من اللجنة. وعلقت نجوى على صوتها بأنه يلمع مثل الذهب.

أما بندر جاكسون من السعودية الذي يرقص على أغاني جاكسون، فوجد قبولًا من اللجنة وحصد 3 نعم. واعتبر جابر أن بندر هو أفضل من قدم عرضًا لمايكل جاكسون على امتداد مواسم البرنامج. بعدها أطلت فرقة "Black and White"، من المغرب تتراوح أعمار أفرادها بين 17 و25 عامًا، وتتخذ أساليب مختلفة من رقص الهيب هوب، وتقدم تصاميم مختلفة في هذا المجال. وقدمت الفرقة لوحة استعراضية، مزجت الموسيقى الشرقية بالغربية، وحصدت 3 نعم. قال جابر إن الفكرة جديدة، وهذا المزج أعطت العرض بعدًا مختلفًا، واتفق حلمي ونجوى على أن العرض أكثر من رائع.

وكانت المشاركة الأخيرة لفرقة "أكاديمية جلهوم للجمباز" من مصر، التي تضم أعضاء من أعمار مختلفة، وقدمت الفرقة عرض جمباز أبهر اللجنة، ودفع جابر إلى الضغط على البازر الذهبي، لتنتقل الفرقة إلى العروض المباشرة متخطية مرحلة التصفيات.

يُعرض برنامج "Arabs Got Talent" على "MBC مصر" كل سبت في تمام الساعة الثامنة مساءً.