اليوم.. بدء عرض حلقات "تشويش" لنيقولا معوض على "OSN"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تبدأ "OSN" اليوم الأحد 17 فبراير عرض حلقات مسلسل "تشويش" للفنان اللبناني نيقولا معوض، المكوّن من 8 حلقات، على أن يتم عرض كل أسبوع حلقة جديدة.
"تشويش" من بطولة نيقولا معوض وزينة مكّي ومن إخراج سليم الترك، وتدور أحداثه حول رجل ثري، يقرر ترك حياة الرفاهية ويعمل في وظيفة صعبة، ليكتشف معها أسرار كثيرة عن عوالم لم يكن يعلم عنها من قبل.
يُذكر أن نيقولا معوض زار مؤخرًا محاربات سرطان الثدي في مستشفى بهية واحتفل معهن بعيد الحب.
نيقولا معوض يُعرض له حاليًا حلقات مسلسل "طلعت روحي" على قناة CBC، ويشاركه البطولة إنجي وجدان، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، ميار الغيطي، إخراج رامي عبدالرازق.
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