ما حقيقة وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان؟

يتم تداول أخبار عبر السوشيال ميديا عن وفاة مغنية الراب الكويتية دانا العليان.

ووفقا لموقع سيدتي حتى الآن لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه، لكن بعض التعليقات عليه أشارت إلى صحته، وأوضحت بأن خبر وفاتها نشر قبل أربعة أيام، بينما هناك من طالب بحذف الصور والفيديوهات المسيئة لها.

دانا العليان، إسم مشهور ومنتشر في عالم السوشال ميديا، وهي معروفة بين الناس بجملتها الشهيرة “مو هامني شي”.

استغلت دانا العليان شهرتها، واتجهت إلى تقديم فن الراب، وهي تعتبر أول رابر كويتية.

عاشت فترة من حياتها في الولايات المتحدة الأميركية، قبل أن تنتقل إلى الكويت.

عرفها الجمهور في بدايتها كامراة محجبة، ثم ما لبثت أن خلعته بناء على رغبة زوجها، كما قالت.

خاضت تجربة التمثيل، ولكنها اشتكت من سيطرة العلاقت الشخصية على الوسط الفني في الكويت، بعيداً عن المهنية.