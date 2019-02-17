شارموفرز يقترب من المليون مشاهدة بأغنية انفصام عبر يوتيوب

كتبت - تقى عادل

اقتربت أغنية "انفصام" للفريق الغنائي الشهير شارموفرز، من حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: أحمد بهاء، ألحان: محمد الأركان وأمير الشريعي، وتعد الأغنية أولى أغنيات ألبوم شارموفرز الجديد "انفصام" المتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن شارموفرز يستعد لإحياء حفل ألبومهم الجديد "انفصام" على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، مطلع شهر مارس القادم، بعد مرور أكثر من 3 أعوام على آخر ألبوماتهم "بارانويا" الذي طرح عام 2015.