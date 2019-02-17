شاهد.. كندة علوش تهنئ جومانا مراد بمولودها الجديد

حرصت الفنانة كندة علوش، علي تهنئة جومانا مراد، بإنجابها لمولودها الأول محمد، حيث نشرت صورة لجومانا من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت كندة علي الصورة قائلة:"جوجية حبيبة قلبي ألف الحمدللّه عسلامتك ومليون مبرووك إلك ولربيع بمولودكم الأول محمد.. الله يحميه ويخلي ويباركلكن فيه".
وجدير بالذكر أن والد الطفل الذي
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