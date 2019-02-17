شاهد.. كندة علوش تهنئ جومانا مراد بمولودها الجديد

كتبت - إيمان العوضي :

حرصت الفنانة كندة علوش، علي تهنئة جومانا مراد، بإنجابها لمولودها الأول محمد، حيث نشرت صورة لجومانا من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت كندة علي الصورة قائلة:"جوجية حبيبة قلبي ألف الحمدللّه عسلامتك ومليون مبرووك إلك ولربيع بمولودكم الأول محمد.. الله يحميه ويخلي ويباركلكن فيه".



وجدير بالذكر أن والد الطفل الذي

أنجبته جومانا مراد هو المحامي ربيع بسيسو، وهو الزوج الثالث لها، والأول كان المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، والثاني كان رجل أعمال سوري وانتهت العلاقة بالطلاق أيضًا من دون أولاد.