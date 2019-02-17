تعرف على رسالة مجدي الهواري لـ روبي

أعرب المخرج مجدي الهواري، عن إعجابه الشديد بأداء الفنانة روبي في مسلسل "أهو ده اللي صار"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتب "الهواري" عبر صفحته قائلًا :"سؤال محيرني: هي ليه حد بحجم موهبة روبي في التمثيل مش واخده حقها عندنا!! يمكن علشان مابدأتش بالأعمال العظيمة زي فاتن حمامة ولا زي الساحرة سعاد حسني وكتير كتير هنا وبره جاتلهم الفرصة من أول يوم ولاعلشان الانطباع الأول بيفضل مسيطر !!!".
وتابع :"من وجهة نظري ديه لوبره وبحجم موهبتها ديه وسنها الصغير ده ممكن تبقي واحدة من الكبار أوي وخالص.. لأنها صوت وصورة وإحساس وطعم معندناش زيه.. وزي العالميات وكتير منهن!! مش عايز أذكر حد من هنا علشان مبقاش الدبة اللي كلت صاحبها وبدل ما البوست ده يبقي في مصلحة روبي يتحول ضدها لو جبت سيرة حد من عمالقة النجمات".
واستكمل حديثه قائلًا :"في العقود الأخيرة من تاريخ الفن المصري وعقدت
وأضاف :"ومش هاخاف وأنا بقول كده بكل شجاعة ومش هيهمني الناس اللي شايفة ده ومش قادرة تقولوا علشان هي ياعيني معملتش دور في حياتها يخلينا نقدرها بالشكل الكافي وحتي لو كانت بدأت بــ ليه بيداري كده !!".. براڤو روبي am a big fan .. إجابة السؤال اهو ده اللي صار".
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