بالفيديو.. كليب "ناسيني ليه" يقترب من المليون الثاني.. بعد طرحه بـ13 ساعة

كتبت - إيمان محمد اقترب كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني من حاجز المليون الثاني مشاهدة، وذلك بعد طرحه بـ13 ساعة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". طرحه بـ13 ساعة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويشار إلى أن الأغنية ضمن ألبوم "عيش بشوقك" كلمات: تامر حسين، ألحان: تامر علي، توزيع موسيقي: وسام عبدالمنعم، والكليب إخراج: سعيد الماروق.

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