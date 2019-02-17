بالفيديو.. حلا الترك تتصدر تريندات جوجل بعد طرح أولى حلقات برنامجها الجديد

حلا الترك

كتبت - إيمان العوضي :

أثارت حلا الترك، نجمة برنامج المواهب "أراب جوت تالنت"، ضجة كبيرة بعد إعلانها عن برنامج جديد واقعي يكشف الكثير من حياتها الشخصية، وتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل" بالسعودية.

كشفت حلا أن برنامجها سيكون بعيدًا تمامًا عن الطفلة ذات الثماني سنوات التي ظهرت ببرنامج أراب

جوت تالنت، وسحرتهم بخفة ظلها وغنائها، وأن البرنامج سيكون ذات طابع واقعي يتناول كل شيئ يخص حياتها وحياة عائلتها المكونة من والدتها وجدتها وأخويها الاثنان.

تعرضت حلا للعديد من الانتقادات بعد عرض أولى حلقات برنامجها، وجاءت

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تعليقات جمهورها بأنه كان مخيبًا لتوقعاتهم، وأن أغلب المشاهد كانت مصطنعة وبعيدة تمامًا عن الواقعية.

يذكر أن حلا الترك مغنية وممثلة بحرينية، والدها المنتج محمد الترك اللذين أثارا الجدل كثيرًا بمشكلاتهم العائلية التي كشفوا تفاصيلها أكثر من مرة من خلال اللقاءات التلفزيونية، وخصوصًا مشكلاتها مع زوجة أبيها الفنانة دنيا بطمة.

شاهد أولي حلقات برنامج حلا الترك كلملة من هنا...



