تعرف على رحلة جومانا مراد من العلاج حتى الإنجاب

تصدرت الفنانة السورية جومانا مراد تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بعد أن رُزقت أمس السبت بطفلها الأول بعد زواج دام خمس سنوات من المحامي الأردني ربيع بسيسو، وحرصت على مشاركة متابعيها بصورة للصغير من المستشفي.
وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها رحلة الخمس سنوات لجومانا مراد من الزواج مرورًا بالعلاج والحمل حتي الإنجاب.
1_ استغرقت جومانا خمس سنوات حتي تحصل علي طفلها الأول وخضعت في تلك الفترة للعلاج حتي تم الحمل.
حملها سوي في شهرها الخامس وكان الخبر بمثابة مفاجأة لجمهورها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورًا من جلسة تصوير قامت بها لصالح إحدي المجلات ظهر عليها الحمل وكشفت حينها أن الجنين سيكون ذكرًا.
2_ لم تعلن جومانا عن
3_ كشفت خلال فترة حملها في إحدي اللقاءات الصحفية أنها تمر بتغييرات كثيرة فأصبحت عاطفتها تتغلب عليها أكثر من ذي قبل وتبكي لأبسط الأسباب، وأنها أصبحت
4_ أثيرت شائعات بخصوص حملها أن زوجها المحامي ربيع بسيسو قام بشراء جزيرة باسمها كهدية للحمل لكنها كذبت ذلك وقالت إن هديتها مختلفة تمامًا ولم تعلن عنها.
5_ جاءت تسمية الطفل باسم "محمد" لأن والدها قبل عامين زار قبر الرسول وهناك دعا أن يرزقها الله بصبي وتسميه "محمد".
6_ لم تنجب جومانا من أزواجها السابقين حيث إنها تزوجت ثلاث مرات الأولي من كانت من المخرج نجدت أنزور، ثم انفصلا بعد زواج دام ثلاث سنوات، و ارتبطت بعد ذلك برجل أعمال سوري، والأخير كان ربيع بسيسو.
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