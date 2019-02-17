جيهان إسماعيل تستعد لـ "فستان فرح"

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تخوض الفنانة التونسية جيهان إسماعيل، أولى تجاربها الإخراجية من خلال فيلمها الراوئي القصير "فستان فرح" فكرة غادة المصري وسيناريو وحوار جيهان إسماعيل.
ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم كل من نورا الفولى ومجموعة من الوجوه الشبابية منهم يسرا شهدى ونورا جمال ومدير التصوير باسم سعد الدين، وذلك تحت إشراف المخرج الكبير على بدرخان .
وتدرو قصة العمل حول "مريم" التى تجسددورها الفنانة الشابة نورا الفولى تلك الفتاة التى تعمل في أتيليه لتصنيع فساتين حفلات الزفاف، ومع تردد الزبائن من الفتيات لتصميم فستان الزفاف يراود "مريم" حلم أن تكون إحداهن في يوم من الأيام وهو ما يجعلها تفقد وظيفتها بسبب هذا الحلم .
وقالت جيهان إسماعيل، إنها حاولت أن يكون باكورة
وأكدت "جيهان" أنه من المقرر أن يشارك "فستان فرح" في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته المقبلة.
يذكر أن المخرجة جيهان إسماعيل درست الإخراج في المعهد المغاربي للسينما بتونس وأخرجت مسرحية"حفل البكالوريا" مع حمادى المزى ثم جاءت إلى مصر وشاركت كممثلة في عرض مسرحى "بره جيبي" بالمركز الثقافي الدنماركى .
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