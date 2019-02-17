أبو العروسة 92 تتصدر تريندات السوشيال ميديا

كتبت - إيمان محمد

تصدر مسلسل "أبو العروسة" الحلقة الـ92 تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد عرضها، أمس السبت، على شاشة dmc الفضائية.

ويشار إلى أن أحداث المسلسل تدور حول الطبقة الوسطى، ويناقش الصراعات

بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغيرات كبيرة في المجتمع، كمايرصد المسلسل المشكلات التي تواجه الموظف الحكومي من ضغوطات مادية وظروف معيشية صعبة.

ويذكر أن "أبو العروسة" الجزء الثاني بطولة سيد رجب، سوسن بدر، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، تأليف: هاني كمال، إخراج: كمال منصور.