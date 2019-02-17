بالصور.. أغانى الحب تملأ أرجاء نهر الساقية مع "فابريكا"

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احتفلت فرقة "فابريكا" مع جمهورهم ومحبيهم بعيد الحب، وذلك مساء أمس، السبت، على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، قدمت الفرقة بقيادة مؤسستها الدكتورة نيفين علوبة حفلًا تحت عنوان "أغانى الحب".
وخلال ساعتين هى مدة الحفل عاش جمهور قاعة النهر حالة من الحب والرومانسية مع باقة متنوعة من أغنيات الحبوالتى قدمتها "فابريكا" ومنها When she love me وOne day وBlue velvet وPerfect وAll at once وSway وI swear.
ويذكر أن مغنية الأوبرا السوبرانو المصرية الشهيرة الدكتورة نيفين علوبة قامت منذ سنوات بالتفكير فى تأسيس فرقة من الأصوات الشبابية الجيدة
وكانت بدأت الدكتورة نيفين علوبة أول أعمال هذه الفرقة بتقديم "البؤساء" ثم قدمت العمل الاستعراضى الكبير "الليلة الكبيرة".
لم تغفل فرقة فابريكا اهتمام الأسرة والأطفال بأعمال "والت ديزنى" الشهيرة فقامت بإعداد برنامج موسيقى غنائى ملىء بالبهجة والسعادة والانبهار.
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