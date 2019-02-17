اول تعليق من اسيل عمران بعد النجاح الكبير لـ “ناسيني ليه”

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 01:05 مساءً -

اعربت الفنانة السعودية أسيل عمران عن سعادتها بالنجاح الساحق الذي حققه كليب “ناسيني ليه” للنجم المصري تامر حسني، الذي ظهرت فيه كموديل.

وعلقت أسيل عبر حسابها على انستغرام قائلة: “قصة لمست الغالب منا حتى لو مامرينا فيها نعرف أحد عاشها نعرف اثنين خسرو حب بسبب الغرور أو الكبرياء أو انهم ماحاربو عشان حبهم،شكرًا كثير لتعليقاتكم الحلوة وأحاسيسكم واللي قاللي بكيتونا صدقوني انا بكيت لما قالولي القصة قبل ما نبدأ تصوير”.

وأضافت: “تامر شكرًا كثير على رقيك وإحترافيتك في الشغل التمثيل معاك صادق، المخرج المبدع سعيد الماروق شكرًا، شكرًا لكل طاقم العمل وشكرًا بسمة لأنك حسستيني اني في بيتي الثاني”.