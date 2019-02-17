سمية الخشاب في موقف محرج أثناء غنائها في العراق… شاهد ماذا حدث!

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 01:05 مساءً -

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية سمية الخشاب خلال غنائها على المسرح أثناء تواجدها في العراق ويبدو أنها كانت غير مستعدة بشكل كاف للغناء حيث غنت بصوت شبهه البعض بـ”النشاز” وظهر زوجها المطرب أحمد سعد خلفها على المسرح.

يذكر أن سمية الخشاب طرحت مخرًا أغنية جديدة حملت عنوان “قلبي يا ناس” وحققت من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة على اليوتيوب.

وتغيب سمية الخشاب عن السباق الرمضاني المقبل وتستعد لفيلم جديد يعد بمثابة العودة لها بعد غياب 7 سنوات عن السينما حيث كان آخر أعمالها بالسينما فيلم “ساعة ونص” الذي طرحته عام 2012.