شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواجها من الأمير هاري.. ميجان ماركل تعود للسينما والان مع التفاصيل
تعود الممثلة السابقة ميجان مركل لشاشة السينما مرة أخرى، بعد انقطاعها عن التمثيل بسبب الزواج من الأمير هاري في مايو/أيار الماضي، بعد خطوبتهما التي تمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وفقا للعين الإخبارية.
الجمهور سيشاهد مركل في فيلم (The Boys and Girls Guide to Getting Down) الذي بدأت العمل فيه قبل الزواج من الأمير هاري، والقيام بواجباتها الملكية بسنوات.
الفيلم صدر عام 2011 وهو من إخراج وتأليف بول سابيانو، ويركز على شباب في العشرينيات من أعمارهم، من ضمنهم "دانا" التي تلعبها ماركل، وحفلاتهم العجيبة في ليالي لوس أنجلوس.
يشارك ماركل في بطولة الفيلم آدم بالي وماكس جرينفيلد، وكشف موقع The) Hollywood Reporter ) عن أن الآن بعد 8 سنوات، تتم إعادة طرح الفيلم في صالات السينما من قبل شركة Artist Rights Distribution في لوس أنجلوس.
دوقة ساسكس ميجان ماركل فاجأت جمهورها بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا للقواعد الملكية التي تقضي معلنة بأن كل أفراد الأسرة الحاكمة للمملكة المتحدة يجب ألا يكون لديهم وجود على مواقع التواصل الاجتماعي، مكتفين بصفحات رسمية تحت أسماء.
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