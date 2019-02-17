أحمد السقا ناعيًا شهداء القوات المسلحة: "سلامًا على من يحاربون بالليل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نعى الفنان أحمد السقا رجال القوات المسلحة، الذين استشهدوا بشمال سيناء بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية في المحافظة، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن.

ونشر السقا صورة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وكتب: "سلاما على من يحاربون بالليل وفي الصباح بالأكفان قد عادوا".