خالد الصاوي بـ"البروكة" وزينة بـ"هوت شورت" في كواليس "كل سنة وانت طيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

نشرت الفنانة عائشة بن أحمد صورة جديدة لها من كواليس فيلم "كل سنة وانت طيب"، الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وجمعت الصورة تامر حسني مع زينة التي ظهرت مرتدية هوت شورت، والفنان خالد الصاوي الذي ظهر بـ"بروكة" والفنان محمد سلام، وعائشة بن أحمد التي كتبت في تعليقها "مع فريق عمل فيلم كل سنة وانت طيب".

فيلم "كل سنة وانت طيب" كان يحمل اسم "نصب تذكاري" وهو من تأليف محمد عبدالمعطي عن قصة للفنان تامر حسني، ومن إخراج اللبناني سعيد الماروق، وبطولة تامر حسني، خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام.