بالصور- ميساء مغربي بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: خضعت الفنانة ميساء مغربي لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "ميساء" في الصور بإطلالة جذابة ومميزة مرتدية فستانًا طويلًا من اللون الأحمر ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن الفنانة ميساء مغربي، خاضت أولى تجاربها الإخراجية، من خلال الفيلم السعودي الجديد "وجوه محرّمة" بالإضافة إلى مشاركتها فيه بالتمثيل.

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