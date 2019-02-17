بيلا حديد بإطلالة مثيرة مع حبيبها “ذا ويكند” بمناسبة عيد ميلاده

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 11:39 صباحاً -

احتفلت العارضة بيلا حديد مع حبيبها المغني بعيد ميلاده يوم السبت حيث نشرت صور لهما ظهرا فيها وهما يرتديان ملابس تمويه تشبه ملابس الجنود.

و كتبت بيلا البالغة من العمر 22 عامًا تعليقا على الصور” باقي دقيقة واحدة على أفضل يوم في حياتي”.

ظهرت بيلا في احد الصور وهي تجلس على الأرض بطريقة مُثيرة، وتضع يدها على ساق حبيبها، الذي ظهر مبتسمًا.