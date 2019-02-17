كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 11:39 صباحاً -
احتفلت العارضة بيلا حديد مع حبيبها المغني بعيد ميلاده يوم السبت حيث نشرت صور لهما ظهرا فيها وهما يرتديان ملابس تمويه تشبه ملابس الجنود.
و كتبت بيلا البالغة من العمر 22 عامًا تعليقا على الصور” باقي دقيقة واحدة على أفضل يوم في حياتي”.
ظهرت بيلا في احد الصور وهي تجلس على الأرض بطريقة مُثيرة، وتضع يدها على ساق حبيبها، الذي ظهر مبتسمًا.
View this post on Instagram
Advertisements
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
A post shared by
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر بيلا حديد بإطلالة مثيرة مع حبيبها “ذا ويكند” بمناسبة عيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.