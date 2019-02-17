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بيلا حديد بإطلالة مثيرة مع حبيبها “ذا ويكند” بمناسبة عيد ميلاده

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نورث سامي 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 11:39 صباحاً -

احتفلت العارضة بيلا حديد مع حبيبها المغني بعيد ميلاده يوم السبت حيث نشرت صور لهما ظهرا فيها وهما يرتديان ملابس تمويه تشبه ملابس الجنود.

و كتبت بيلا البالغة من العمر 22 عامًا تعليقا على الصور” باقي دقيقة واحدة على أفضل يوم في حياتي”.

ظهرت بيلا في احد الصور وهي تجلس على الأرض بطريقة مُثيرة، وتضع يدها على ساق حبيبها، الذي ظهر مبتسمًا.

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HAPPY BIRTHDAY BABY🖤🖤🖤🖤🖤🖤

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HAPPY BIRTHDAY BABY🖤🖤🖤🖤🖤🖤

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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