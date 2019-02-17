شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم الدين" يحصد 8 جوائز بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما والان مع التفاصيل
حصد فيلم "يوم الدين" للمخرج المصري أبوبكر شوقي معظم جوائز الدورة الـ67 لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، التي أعلنت خلال حفل الختام، الجمعة؛ حيث حقق أكثر من 8 جوائز دفعة واحدة، ليستحوذ بذلك على نصيب الأسد في هذه الدورة، وفقا للعين الإخبارية.
وحصل الفيلم على جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو وإخراج لأبوبكر شوقي، وأفضل ممثل دور ثانٍ لأحمد عبدالحفيظ، كما حصل على جائزة أحسن تصوير مناصفة مع فيلم "عيار ناري"، وجائزة أفضل مونتاج وأفضل ديكور، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وشهادة تقدير لكل من راضي جمال وشهاب إبراهيم عن دورهما في الفيلم.
وحصلت الممثلة المصرية حورية فرغلي على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "طلق صناعي"، بينما حصل أحمد الفيشاوي على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "عيار ناري".
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