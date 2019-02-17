الشاب خالد يحتفي بـ"يوم الأرض" في أمريكا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحيي الفنان الجزائري الشاب خالد، والفنان العالمي "أندي"، حفلا جماهيريا ضخما على المسرح اليوناني بأمريكا 27 أبريل/نيسان، بمناسبة اليوم العالمي للأرض.
وأعلن الشاب خالد تقديم عمل فني مشترك مع المطرب المصري تامر حسني خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الأغنية باللهجة الجزائرية، من ألحان النجم المصري.
وتحتفل أكثر من 175 دولة في العالم بيوم الأرض، في إطار نشر الوعي العالمي بالاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها.
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