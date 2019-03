أحلام قلقةٌ على إليسا.. ونانسي عجرم تُرسلُ لها القُبلات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "طمنينا عليكي حبيبتي"، هكذا سارعتْ الفنانة الإماراتية أحلام، للاطمئنان على الحالة الصحية، للنجمة اللبنانية، إليسا، على "تويتر"، بعدما ضجّتْ مواقع التواصل الاجتماعيّ، بأنباء عن إجراء الأخيرة عملية في يدها، وإشاعات أخرى عن وفاتها.

You are the reason I am strong and healthy... You are my strength. And this story is a thank you “For all those who love me” ❤https://t.co/8NxAWymtQG

— Elissa (@elissakh)

يأتي ذلك بعدما أطلّتْ إليسا عبر "تويتر"، ونشرتْ أوّل تغريدة لها، بعد خضوعها بالأمس لعملية جراحية في يدها اليمنى، للتخلّص من الورم الذي نتج عن العلاج، الذي خضعتْ له بسبب إصابتها بسرطان الثّدي، قالت فيها: "صباح الخير أحبائي. شكرا لدعمكم وحبكم.. أنا بخير الحمد الله اشتقت إليكم كثيرًا".

وكانت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، قد سبقتْ أحلام في الاطمئنان على مواطنتها، إليسا، وتمنّتْ لها الشّفاء العاجل، وغرّدتْ لها قائلة: "عزيزتى إليسا، أتمنى أن تكونى بخير، وكل شيء جرى كما خططتي له، نتمنى لك الشفاء والتعافي السريع، نحبك كثيرًا، قبلات".

يُذكر، أنّ إليسا، كشفتْ عن سفرها إلى بروكسل، وذلك من خلال جملة مقتضبة، عبر تغريدة لها، كتبت فيها: "أحزم حقائبي إلى بروكسل".

وكانت الفنانة اللبنانية، قد أعلنتْ سابقًا، أنّها تستعدّ للسّفر في فبراير، للخضوع لعملية جراحية في يدها، بسبب تورّمها، وتراكم المياه فيها، نتيجة علاجها من سرطان الثّدي.