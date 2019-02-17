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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم زواجهما من أميرين، لكنّ كيت ميدلتون، وميغان ماركل، ليستا بأميرتين، وهو الأمر الذي قال عنه بعض المؤرّخين، إنّه حاصل بسبب حماتهما، الأميرة الرّاحلة، ديانا!
فبينما كان يتوقّع أنْ تسير الدوقتان الملكيّتان، على خطى حماتهما الرّاحلة، الأميرة ديانا، فقد أوضح مؤرّخون متخصّصون، أنّ زوجة الأمير تشارلز الحالية، كاميلا باركر باولز، قد تكون السّبب وراء لقب الدوقة الممنوح حاليًا، لكيت وميغان.
وأشارت المعلّقة، والخبيرة في الشؤون الملكية، فيكتوريا أربيتر، إلى أنّه وبالرّغم من أنّها كانت مؤهّلة قانونًا لحمل لقب أميرة ويلز، بعد زواجها من تشارلز في 2005، لكنْ، لم يتمّ منح اللّقب لكاميلا، وتمّ الاكتفاء بمنحها لقب دوقة كورنويل، وذلك لأنّ لقب "أميرة ويلز" كان مرتبطًا بشكل كبير، بالأميرة ديانا. ولهذا يقال، إنّه تمّ اتّخاذ قرار بعدم منح اللّقب لأحد، كصورة من صور الاحترام، والتقدير لوالدة ويليام، وهاري الرّاحلة.
وفي حين أنّ ديانا كانت معروفة لكثيرين، باسم "الأميرة ديانا" وتحوّل لقبها الرّسميّ بعد زواجها من تشارلز، إلى "ديانا، أميرة ويلز"، فإنّه كان من المفترض أنْ تحصل كيت، وميغان على ألقاب مماثلة، حيث كان يتوقّع أنْ تصبح كيت "الأميرة ويليام، أميرة ويلز "وميغان"الأميرة هاري، أميرة ويلز" فور زواجهما، لكنّ ذلك لم يحدث.
ويُقال، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إنّ كيت، وميغان ملقّبتان بـ "الدوقة" لأنّه نفس لقب كاميلا، وهو الأمر الذي رجّحته أيضًا، المؤرّخة، كيت ويليامز.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن سبب حرمان كيت ميدلتون وميغان ماركل من لقب "الأميرة"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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