متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنَ الفنان المصري تامر حسني، طرح كليب "ناسيني ليه" على قناته الرسميّة باليوتيوب لأول مرة. وحرص حسني على توجيه الشكر للفنانة السعودية أسيل عمران على مشاركتها له في الأغنية. أغنية "ناسيني ليه" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي، وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم ومكساج هاني محروس، والكليب من إخراج سعيد الماروق". Advertisements وحظيت الأغنية بترحيبٍ واسعٍ من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالكليب، ووجّهوا للفنان التهاني والتبريكات.

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كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني يُعلن عن طرح أغنيته "ناسيني ليه".. ويُوجّه رسالةً لـ"أسيل عمران"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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