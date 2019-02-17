فنّانون أصابهم مرض "ألزهايمر" قبل رحيلهم عن دنيانا

أعاد رحيل الفنانة نادية فهمي التي رحلت عن دنيانا بعد أن أصابها مرض ألزهايمر، الأذهان إلى العديد من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا وكان ألزهايمر مصاحبهم في رحلة النهاية، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على بعض من هؤلاء الفنانين، ومنهم الفنان عمر الشريف الذي رحل عام 2015، ومع التقدم في العمر أًصيب الشريف بألزهايمر، ولم يعد يعمل في آخر عامين من حياته بسبب عدم قدرته على الحفظ.

وأصاب مرض ألزهايمر أيضا الفنان الكبير أحمد مظهر الذي لم يكن يتذكر كل شيء قبل رحيله ولوحظ نسيانه أثناء تكريمه في إحدى دورات مهرجان القاهرة السينمائي عندما صافحته الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز، وكان مندهشا من رؤيتها لكنه عرفها ومكث مظهر أعواما في منزله حتى رحل في عام 2002، وبعد رحيل مظهر كان رحيل الفنان الكبير يونس شلبي الذي رحل عام 2007 وكان رحيله مؤثرا بعد أن أجرى مجموعة كبيرة من العمليات في قدمه وتعب قلبه، ولم يعد يونس يتذكر كل أعماله في نهاية حياته وظهر في أحد البرامج مع الممثلة دينا عبدالله متعبا وظلت تذكره هي بعدد من الأعمال والمواقف وأيضا ظهر قبل رحيله مع الإعلامية منى الحسيني.

وتمر الأعوام ويموت عبدالعزيز مكيوي في العام 2016 بعد أن أصابه الإهمال وأصابه ألزهايمر، وكان في آخر أيامه دون عمل ومات فقيرا وحيدا وعبدالعزيز مكيوي هو أحد أبطال فيلم "القاهرة 30" مع سعاد حسني.

وقبل هؤلاء النجوم كانت سارة برنار الشرق فاطمة رشدي وهي بطلة فيلم "العزيمة" التي تقدمت في العمر ولم تجد من يحنو عليها سوى الفنان الكبير فريد شوقي الذي تولى مسؤوليتها قبل وفاتها وعندما ظهرت في أحد البرامج كان بجانبها يذكرها بمشوارها الفني والطويل.

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ومرض ألزهايمر من الأمراض التي يصاب بها الإنسان نتيجة ضعف الذاكرة عند تقدمه في العمر أو مع مروره بحالة نفسية سيئة، وكان أبرز من أصيب به الرئيس الأميركي الأسبق ريجان الذي عانى منه أعوام حتى رحل عام 2004.

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