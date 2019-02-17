شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تعود إلى تصوير مشاهدها فى "فالانتينو".. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الفنانة رانيا محمود ياسين لليوم السابع أنها تعود يوم الأربعاء المقبل لتصوير مشاهدها بمسلسل "فالانتينو"، حيث بعد انتهت من مشاهدها الأولى للمسلسل مع الفنان أحمد فريد، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية مُدرسّة رياضيات فى مدرسة الزعيم، ولم تنجب ولكنها على علاقة طيبة بتلاميذها.



رانيا محمود ياسين في كواليس مسلسل فالانتينو

من ناحية أخرى انتهت رانيا من تصويرها مشاهدها ضمن أحداث فيلم "بورصة مصر" مع مدحت تيخا، حيث تجسد رانيا فى أحداث الفيلم شخصية موديل للرسم.



رانيا محمود ياسين في مسلسل فالانتينو

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" يشارك فى بطولته إلى جانب عادل إمام كل من دلال عبد العزيز وهدى المفتى وطارق الإبيارى وفاء صادق، وجار الإعلان عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، ويظهر الزعيم فى أحداث العمل متزوجا وله 3 أبناء، ويمتلك هو وزوجته مجموعة مدارس "إنترناشيونال".