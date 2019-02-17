شكرا لقرائتكم خبر عن ناسينى ليه.. فيديو كليب تامر حسنى يتخطى مليون مشاهدة وينافس على صدارة الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس الأغنية المصورة "ناسينى ليه" للنجم تامر حسنى، على صدارة الترند فى مصر بعد ساعات قليلة من طرح المطرب فيديو كليب الأغنيتة، وهى إحدىىأغانى ألبومه الأخير " عيش بشوقك ".

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ناسينى ليه، هاشتاج حل فى المرتبة الثالثة على الترند فى مصر، خلال ساعات قليلة من طرح الفيديو كليب الجديد الذى حصد أكثر من مليون و250 ألف مشاهدة حتى الآن، وتفاعل جمهور تامر حسنى مع الفيديو كليب الجديد مبدين إعجابهم به، كما عبروا عن تأثرهم بلحظات الفراق، وبعض لحظات الرومانسية التى جمعت بين الفنان تامر حسنى، والنجمة "آسيل عمران" فى مشاهد فيديو كليب ناسينى ليه.

طرح المطرب تامر حسنى فيديو كليب "ناسينى ليه" من ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، مساء السبت، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع موسيقى وسام عبد المنعم، مكساج هانى محروس، ماستر أمير محروس، فكرة تامر حسنى، إخراج سعيد الماروق.

تم تصوير مشاهد كليب "ناسينى ليه" فى محافظة الإسكندرية، والتى ضمت مشاهد من شواطئ المنتزه ومكتبة الإسكندرية وشوارع عروس البحر المتوسط.



ناسينى ليه تنافس على صدارة الترند فى مصر

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إشادة بأحد مشاهد فيديو كليب ناسينى ليه



تعليقات جمهور تامر حسنى على ناسينى ليه



جمهور تامر حسنى يبدى إعجابه بفيديو كليب ناسينى ليه



الجمهور يبدى إعجابه بأغنية ناسينى ليه المصورة لتامر حسنى



تأثر جمهور تامر حسنى بأحد مشاهد ناسينى ليه



ناسينى ليه تتخطى مليون مشاهدة