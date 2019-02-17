شاهد: الموهبة التي أشعلت الدقائق الأولى من برنامج Arabs Got Talent

استطاع المتسابق أحمد من مصر أن يشعل الدقائق الأولى من انطلاقة الموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent، بفضل موهبته FreeStyle.

المتسابق أشعل مسرح عرب غوت تالنت بموهبته الفريدة، حيث قدم فكرة نبيلة وهي كيفية تحرر العقل من الخوف ومحاربته من خلال استعراض فريد كان الجرافيك جزءاً منه.

وحصل المتسابق أحمد على موافقة لجنة التحكيم حيث نال أول نعم من الفنان أحمد حلمي ثم تلته الفنانة نجوى كرم، أما العميد علي جابر فأعجب بشدة عندما عرف أنها المرة الأولى التي يقدم فيها المتسابق عرضاً بواسطة الجرافيك على المسرح، ليمنحه نعم في الحال.

الجدير بالذكر أن اليوم هي الحلقة الأولى من تجارب الأداء للموسم السادس من برنامج Arabs Got Talent، الذي أشيع أنه الموسم الأخير من البرنامج إلا أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومة بعد.