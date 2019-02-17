بالفيديو: أزمة سيارة مريم حسين تتصاعد وتتعرض لمواقف غريبة في الشارع بسببها

خرجت الفنانة مريم حسين على سناب شات لتشكو لمتابعيها مما تعرضت له بسبب سيارتها الفارهة، التي حصلت عليها كهدية في عيد الحب ولم تفصح علناً عن مرسلها لها.

مريم حسين أبدت استيائها مما تعرضت له في الشارع فور رؤية البعض لسيارتها الجديدة، حيث طلبوا تصويرها مع سيارتها لتقول: “سيارتي صارت أشهر مني”.

وقالت مريم حسين: “طب أنا مشهورة بس سيارتي مسكينة ايش عليها”، ثم مزحت طالبة من الذين حصلوا على صورة لها مع سيارتها الجديدة، أن يقوموا بعمل إشارة لها “Tag” عند نشر الصورة على حساباتهم على مواقع التواصل.

كما أضافت مريم حسين أنها تتمنى ألا يتحول موضوع سيارتها الجديدة إلى قصة، لأنها بدأت تشعر بالضيق من جراء ما تتعرض له منذ ظهورها بالسيارة في الشارع، والطلبات التي تنهال عليها من أجل التصوير.

وكانت مريم حسين أشعلت مواقع التواصل فور تصويرها لحظة استلامها سيارتها الفارهة، التي حصلتِ عليها كهدية في الفالنتاين.

ولم يمضِ الكثير، وتحدث الإعلامي صالح الجسمي أن السيارة مؤجرة وأنها لا تملكها كما تدعي، فما كان منها إلا أن خرجت وطلبت منه أن يظهر الدليل على أن السيارة تأجير وليست ملكها.