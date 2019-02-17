بالصور: وفاة برونو غانز أشهر من أدّى دور هتلر عن عمر 77 عاما

قال وكيل أعمال السويسري برونو غانز إن الممثل، الذي اشتهر بتجسيد شخصية هتلر في فيلم”السقوط”، توفي في منزله بمدينة زيوريخ، السبت، عن 77 عاما.

وقدم غانز أدوارا في السينما والمسرح والتلفزيون في ألمانيا، لأكثر من 50 عاما.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في تغريدة “رحل أحد أهم ممثلي عصرنا وأعماله باقية. نتقدم بالعزاء لأسرة وأصدقاء برونو غانز”.

ونشأ غانز في زيوريخ وترك سويسرا في أوائل الستينيات للوقوف على خشبة المسرح في ألمانيا.

وكان تجسيد غانز لشخصية هتلر في فيلم “السقوط” عام 2004 أحد أشهر الأدوار التي أداها الممثل الراحل.

ويتناول الفيلم الذي ترشح لجائزة أوسكار الأيام الأخيرة في حياة هتلر، التي قضاها في خندق في برلين.

وصور غانز هتلر على الشاشة في هيئة رجل مجنون واهم كثير الصراخ، ولكنه في الوقت نفسه يحمل صفات الأبوة ويعاني من مرض الشلل الرعاش (باركنسون).

وأصبح تجسيد غانز للشخصية علامة بارزة في تاريخ السينما.

وقدم غانز أدوارا مسرحية كلاسيكية مثل فاوست وهاملت، كما ظهر في أفلام شهيرة مثل (ذا ريدر) “القارئ” و(ذا تري أوف لايف) “شجرة الحياة”.

وتزوج غانز مرة واحدة وانفصل عن زوجته التي أنجب منها ولدا. وكان يعيش في زيوريخ وبرلين وفينيسيا.