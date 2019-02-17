في الذكرى الأولى على وفاته.. تعرَّف على أهم محطات محمد متولي

محمد متولي

كتب - أحمد عمرو:

يحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة النجم محمد متولي، وُلد يوم الأحد 11 مارس عام 1945، بشبين الكوم المنوفية، لينتقل بعدها للإقامة بالإسكندرية، ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالى للفنون، كما عمل معيدًا بالمعهد، وقام باكتشاف العديد من النجوم خلال فترة عمله، حيث قدم الفنان أحمد عبدالعزيز، والفنان سامح الصريطي، والفنان شريف منير، للمرة الأولى.

بدأ مسيرته الفنية منذ السبعينيات، و جاءت أعماله الأولى من خلال فيلم "خلي بالك من زوزو"، الذي تم عرضه في عام 1972، لتتوالي بعدها شهرته بين عالم التمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أشهر أعماله "مدينة الصمت"، "غريب في المدينة"، "عروستي"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "الشهد

والدموع"، "البرنسيسة"، "اللعبة"، "الطوفان"، "ليالي الحلمية"، "تحت الصفر"، "الإمبراطور"، "العقرب"، "كارت أحمر"، "حزمني يا"، "أرابيسك"، "ليلة ساخنة"، "عمو فؤاد .. رئيس تحرير"، "زيزينيا"، "لدواعي أمنية"، "أوراق مصرية"، "مطب صناعي"، "حسن ومرقص"، "علقة موت"، "الركين"، "واحد صعيدي"، "أحلام شهرزاد"، "طاقة نور"، "واكلينها ولعة"، "الأب الروحي"، "نصباية"، الذي يعتبر هو آخر أعمال النجم الراحل محمد متولي.

تزوج النجم القدير محمد متولي من زميلة له في كلية دار العلوم تبعد تمامًا عن الوسط الفني، وأنجب منها ابنتين، حيث اتجهت واحدة منهما إلى العمل بالوسط الفني مثل والدها، هي الفنانة سمر متولي،

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التي تخرجت في كلية الفنون الجميلة، ثم بدأت حياتها بالعمل كفنانة تشكيلية، وبعد ذلك اتجهت للتمثيل، وشاركت في مسلسلات "فيفا أطاطا"، و "سبع صنايع"، و في فيلم "كرم الكينج".

وفي مساء يوم السبت 17 فبراير من العام الماضي، رحل عنا النجم محمد متولي، عن عمر يناهز الـ73 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء وجوده في المنزل بالهرم، حيث لم يتمكن من التقاط أنفاسه نتيجة زغطة حادة، و رحل في الحال، كما كان يعاني من ضعف في عضلة القلب، إضافةً إلى أنه كان مريضًا بالسكر.

تم تشييع جثمان الفنان الراحل محمد متولي بعد صلاة ظهر في الأحد 18 فبراير 2018، من مسجد السيدة نفيسة، ذلك وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن و محبيه، و كان من أبرز هؤلاء الحضور محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، كمال أبورية، منير مكرم، إيهاب فهمي، أشرف زكي، ياسر فرج، مفيد عاشور.