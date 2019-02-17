جولييت بينوش كتبت-مي ضاحى: نشرت النجمة الفرنسية العالمية، جولييت بينوش، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير لنشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأظهرت خلالها استعداداتها الاجتماعي الشهير لنشر الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأظهرت خلالها استعداداتهالحفل ختام مهرجان برلين السينيمائي الدولي. Advertisements كشفت جولييت عن مشاركتها في مهرجان برلين السينيمائي في دورته الـ61 كرئيسة تحكيم هذا العام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. جولييت بينوش تستعد لحفل ختام مهرجان برلين السينيمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.