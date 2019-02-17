لمن قالت لجين عمران: “وما الحب إلا للحبيب الاول”؟

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 10:00 صباحاً -

نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بصحبة والدها العميد “احمد عمران”.

وعلقت لجين على الصورة قائلة: ” وما الحب الا الحبيب الاول والدى حبيبي هو الحب الاول والاخير ملهمى ومعلمي الوقت معاه له قيمة مختلفة”.

يذكر أن لجين عمران تخوض حاليا تجربة إعلامية جديدة في مسيرتها، تحت مظلّة ” أبو ظبي للإعلام ” وذلك من خلال تقديمها برنامج ” أمير الشعراء ” في موسمه الثامن، والذي يُتوّج في كلّ سنة شاعراً فائزاً بشهادة لجنة تحكيم محترفة.