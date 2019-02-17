شكرا لقرائتكم خبر عن متحف متروبوليتان في نيويورك يعيد قطعة أثرية نادرة لمصر والان مع التفاصيل

أعلن متحف "ميتروبوليتان" للفن في نيويورك أنه سيعيد قطعة نادرة ثمينة إلى مصر بعد أن علم أنها سرقت من البلاد عام 2011، وأصدر بيانا قدم فيه اعتذارا للدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وفقا للعين الإخبارية.

كان المتحف اشترى القطعة من تاجر أعمال فنية في باريس عام 2017، وكان يعرضها طوال تلك الفترة حتى هذا الأسبوع، وهي عبارة عن تابوت مطلي بالذهب للكاهن "نجمنخ" ويرجع للقرن الأول قبل الميلاد.

وأفاد المتحف بأن مكتب المدعي العام لبلدية مانهاتن عثر على أدلة تظهر أن المتحف تم منحه ملكية تاريخية مزيفة للتابوت المطلي بالذهب عام 1971، وبعد اكتشاف مكتب المدعي العام الرخصة المزيفة تعهد المتحف بإعادة التابوت.

ووجه الرئيس التنفيذى للمتحف دانييل ويس، فى بيان، اعتذارا للدكتور خالد عنانى وزير الآثار المصري قائلا: "المتحف كان ضحية احتيال، ومشارك دون قصد فى تجارة الآثار غير المشروعة"، وأضاف: "المتحف ملتزم بالمشاركة فى ردع الجرائم المستقبلية ضد الممتلكات الثقافية".