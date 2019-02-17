متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حرصت الفنانة السورية جمانة مراد الاحتفال مع جمهورها بمولودها الاول من زوجها المحامي الاردني ربيع بسيسو، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة" الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد ، أسأل الله ان يبارك لنا فيه وينبته نباتا حسنا ويرزقنا بره ويبلغ اشده و يجعله من عباده الصالحين

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. جومانة مراد تضع طفلها الاول فى أمريكا .. وهذا اسمه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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