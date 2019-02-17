رانيا فريد شوقي تُوضِّح سعادتها بالملك لير

كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها بردود الأفعال عن دورها في الجزء الثاني من مسلسل "أبوالعروسة"، كما أعربت عن سعادتها بمُشاركتها في مسرحية "الملك لير" المُقرّر عرضها في مارس/ آذار المقبل على مسرح "كايرو شو"، ويقوم ببطولتها الفنان يحيى الفخراني مع نخبة من النجوم.

وقالت رانيا فريد شوقي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، إنها "تقوم بدور الابنة الكبرى للملك الذي يقوم بدوره الفنان يحيى الفخراني وتدعى "جورنيل"، وتدور الأحداث بشأن الأب الذي يقرر أن يترك ميراثه، وهو ما زال على قيد الحياة لابنته الكبري ظنا منه أنه بذلك سيتقرب منها، لكن على العكس سيفاجئ بمعاملة سيئة من ابنته، وذلك باتفاقها مع أختها الوسطى التي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبدالغفور وتتوالى الأحداث".

يذكر أن مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي وريهام عبدالغفور وفاروق الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد عزمي وأحمد فؤاد زمحمد فراج، وغيرهم وإخراج تامر كرم.

قد يهمك أيضًا :

رانيا فريد شوقي تنتهي من تصوير مشاهدها في مسلسل "أيام العسل"

رانيا فريد شوقي تبدأ تصوير الجزء الثاني مِن "أبوالعروسة"