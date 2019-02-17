شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "مبمشيش براسى".. مى كساب تنتظر طرح ألبوم "أنا لسة هنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر المطربة مى كساب طرح ألبومها الجديد الذى يحمل إسم "أنا لسة هنا" خلال أيام قليلة وهو الألبوم التى تراهن عليه بقوة خلال مشوارها الغنائى لأنه يقدمها بشكل مختلف ويشمل عدد من الأغانى التى تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، أورتيجا، وأوكا كما أكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

وأضافت أنها تلقت ردود أفعال قوية عقب طرح أغنية "مبمشيش براسى" وتتمنى أن ينال الألبوم إعجاب جمهورها ومن المقرر طرحه خلال أيام قليلة.

يذكر أن مى كساب تشارك خلال الماراثون الرمضانى المقبل فى مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد ومن تأليف أحمد سعد والى، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، إشراف على السيناريو فادى أبو السعود، يخرجه معتز التونى، وتم الانتهاء من كتابة عدد كبير من حلقاته .