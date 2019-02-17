بفستان قصير.. كندة حنا في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: خضعت الفنانة كندة حنا لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة، مرتدية فستان قصير من اللون الأحمر، ونالت الصور إعجاب متابعيها جمهورها. وعلقت كندا على الصور قائلة:" لا تكون ضحية للقواعد التي تعيش بها". يذكر أن كندة حنا شاركت في السباق الرمضاني الماضي بالمسلسل التاريخي "هارون الرشيد"، وهو من بطولة قصي خولي، وعابد فهد.

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