بالفيديو| نادين لبكي في لحظة مؤثرة بعد ترشحها للأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، عن فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والتي أظهرت خلاله تأثرها وبكائها فور الإعلان عن ترشح فيلمها "كفرناحوم" بقائمة ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

وظهرت نادين بالفيديو وهي تتصل ببطل فيلمها "زين"، والذي صادف تواجده بالمدرسة أثناء الإعلان عن ترشيحات الأوسكار.

وأجهشت نادين بالبكاء معبرة عن سعادتها بهذا التكريم العالمي، وحقق فيلم "كفرناحوم" نجاحاً عالمياً ضخماً خلال فترة عرضه العام الماضي، وفوزه بجائزة "لجنة التحكيم" بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

وتدور أحداث فيلم "كفرناحوم" في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.

يذكر ان حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام سيقام يوم الأحد الموافق 24 فبراير الجاري.