محمد صلاح يشارك متابعيه بكيفية “تغيير مُثُل أمة أو شعب جذريا”

كتب امير فتحي في الأحد 17 فبراير 2019 08:35 صباحاً -

شارك نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، محمد صلاح، متابعيه على انستغرام صفحة من كتاب حول التحكم بأربعة مصادر وكيف يمكن أن يغيّر ذلك مُثُل شعب وأمة.

الصفحة نشرها صلاح عبر “ستوري” بصفحته على الانستغرام وجاء فيها: “إن العقل أشبه بأرض خصبة حيث تنتج محصولا على حسب نوع الغلّة التي بذرتها فيها، أي من خلال الانطباعات الحسية التي وصلت العقل..”

وذكرت الصفحة: “وبالتحكم في أربعة مصادر، يمكن تغيير مثل أمة أو شعب تغييرا جذريا، أو حتى استبدالها بمثل أخرى، وذلك في جيل واحد، وهذه المصادر الأربعة هي: تعاليم المنزل وتعاليم دار العبادة تعاليم المدرسة وأخيرا الجرائد والمجلات والكتب.”

وفي الفقرة الأخيرة من الصفحة، ذكر الكاتب: “ومن خلال تلك المصادر الأربعة يمكن أن تصب أي مثل أو فكرة في عقل الطفل صبا وبشكل يتعذر إزالته بحيث يكون من الصعب إن لم يكن من المستحيل محوها أو تغييرها فيما بعد..”