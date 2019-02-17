بالفيديو.. جاكي شان وجون سينا في فيلم صيني أمريكي عن العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنتظر صالات العرض السينمائية نهاية هذا العام عرض فيلم الإثارة "إكس تراكشن"، الذي يعرف أيضا باسم "إكس-بغداد"، الذي يلعب بطولته النجم الصيني جاكي شان مع الممثل وبطل المصارعة الأمريكي جون سينا.



ويركز الفيلم، الذي بلغت ميزانيته 80 مليون دولار، على الجندي الصيني السابق بالقوات الخاصة، الذي يلعب دوره جاكي شان، والذي يتم استدعاؤه لإنقاذ عمال بعد مهاجمة مصفاة نفط تديرها الصين في الشرق الأوسط وتحديدا العراق.





وعندما يعلم شان أن الخطة الحقيقية للمهاجمين هي سرقة ثروة من النفط فإنه يتعاون مع الجندي الأمريكي ويلعب دوره جون سينا، وهو ضابط بحري سابق لإيقاف المهاجمين، كما يقوم الاثنان بمرافقة مجموعة من المدنيين على طول "طريق الموت" في بغداد حتى الوصول إلى المنطقة الخضراء.

ويشارك في بطولة الفيلم بيولو أسباك وأماديوس سسيرفيني وراشيل هولواي، وهو من إخراج "سكوت وو".

وكان طاقم الفيلم تعرض نهاية العام الماضي أثناء التصوير في جنوب غرب الصين لانهيارات طينية بسبب العواصف التي ضربت المنطقة والانهيارات الطينية خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يتم إخراج شاحنات ومقطورات الإنتاج بسلام بعد أن أصيب الجميع بالرعب.