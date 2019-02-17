شكرا لقرائتكم خبر عن سالى خليل تستعد لـ تسجيل 8 أغنيات من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة سالى خليل، إنها تستعد لتسجيل أغانى ألبومها الجديد خلال شهر فبراير الحالى المكون من 8 أغنيات تعاونت فيها مع الملحن والمطرب أحمد زعيم وتعمدت أن تكون أغلب أغانى الألبوم مع ملحنين ومؤلفين جدد .

يوزع ألبوم سالي أسامة عبد الهادي، وطارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم ويحيى يوسف والألبوم يقدم أغانى جديدة ومختلفة من حيث المواضيع والألحان والكلمات عما هو سائد ومتداول .

يذكر أن آخر أعمال سالى خليل أغنية "الفراق"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات أيمن سليم، وألحان محمد هوارى، وتوزيع مونتى، وهندسة صوتية خالد رؤوف.